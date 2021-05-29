Стало известно, при каких раскладах Канада не выйдет из группы на ЧМ-2021. Шансы велики

Сегодня, 29 мая, на стадионе «Арена-Рига» в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Казахстана встречалась с командой Италии и одержала победу со счётом 11:3 (1:0, 2:1, 8:2).
После этой встречи турнирное положение стало таким:
Финляндия — 10 очков (4 матча), Казахстан — 10 (6), Германия, США — 9 (4), Латвия — 8 (5), Канада — 6 (5), Норвегия — 5 (5), Италия — 0 (5).
Оставшиеся матчи в группе следующие:
29 мая: Норвегия — США, Германия — Финляндия;
30 мая: Италия — Канада, Финляндия — Латвия;
31 мая: США — Германия, Норвегия — Казахстан;
1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия.
Победа Казахстана приблизила сборную Канады к завершению турнира ещё до стадии плей-офф. Теперь между двумя сборными четыре очка при равном количестве матчей. У канадцев немаленькие шансы взять три очка во встрече с итальянцами, однако теперь в случае поражения в основное время от Финляндии они ни при каком раскладе не догонят Казахстан. Если в итоге Канада наберёт девять очков, то даже без учёта других матчей она будет ниже как минимум четырёх сборных: Финляндии, Казахстана, а также Германии и США, которые победили «кленовых листьев» в очном матче.
При этом ещё более вероятным стал расклад, при котором Канада не попадёт в плей-офф даже в случае победы в матче с Финляндией и набора 12 очков:
— Казахстан обыгрывает Норвегию и набирает 13 очков;
— США обыгрывает хотя бы Норвегию и Италию и набирает 15 очков;
— Финляндия обыгрывает Латвию или Германию и набирает 13 очков;
— Германия обыгрывает Латвию, набирает 12 очков — она выше Канады благодаря победе в личной встрече.
- 29 мая 2021
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