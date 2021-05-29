Швейцария — Россия: составы на матч чемпионата мира по хоккею — 2021

Сегодня, 29 мая, в Риге (Латвия) стартует девятый игровой день чемпионата мира. Сборная России в пятом матче на турнире сыграет со Швейцарией.

Россияне объявили стартовый состав. Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком станет Иван Бочаров.



Стартовый состав сборной России:



Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Шалунов;

Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов;

Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов;

Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Кузьменко.

Стартовый состав сборной Швейцарии:



Берра (Ниффелер);

Диас — Гайссер, Хофман — Симьон — Корви;

Лёввель — Зигенталер, Курашёв — Хишир — Амбюль;

Фрик — Хельднер, Андригетто — Вермин — Майер;

Алатало, Шерве — Берчи — Херцог; Род.

Встреча начнётся в 16:15 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Швейцария.



На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится со сборными Швеции и Беларуси.