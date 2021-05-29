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Швейцария — Россия: составы на матч чемпионата мира по хоккею — 2021

Швейцария — Россия: составы на матч чемпионата мира по хоккею — 2021
Владимир Лаевский
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Сегодня, 29 мая, в Риге (Латвия) стартует девятый игровой день чемпионата мира. Сборная России в пятом матче на турнире сыграет со Швейцарией.

Календарь ЧМ-2021

Россияне объявили стартовый состав. Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком станет Иван Бочаров.

Стартовый состав сборной России:

Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Шалунов;
Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов;
Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов;
Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Кузьменко.

Стартовый состав сборной Швейцарии:

Берра (Ниффелер);
Диас — Гайссер, Хофман — Симьон — Корви;
Лёввель — Зигенталер, Курашёв — Хишир — Амбюль;
Фрик — Хельднер, Андригетто — Вермин — Майер;
Алатало, Шерве — Берчи — Херцог; Род.

Встреча начнётся в 16:15 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Швейцария.

На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится со сборными Швеции и Беларуси.

Наши будут биться за первое место в группе на ЧМ! Швейцария — Россия. LIVE Наши будут биться за первое место в группе на ЧМ! Швейцария — Россия. LIVE
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