Глава ФХГ — о замене флага Беларуси в Риге: ЧМ не должен иметь ничего общего с политикой

Президент Федерации хоккея Германии Франц Райндль раскритиковал решение заменить флаг Беларуси на бело-красно-белый в Риге, где проходит ЧМ-2021.
«Я не думаю, что это нормально, потому что чемпионат мира по хоккею не должен иметь ничего общего с актуальной политической ситуацией.
Беларусь — такая же команда на чемпионате мира, как и все остальные. И они играют за свою страну. Я не думаю, что они играют за одного человека», — приводит слова Райндля белорусская Tribuna.com со ссылкой на Deutsche Welle.
Ранее президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис раскритиковал решение заменить флаг Беларуси на бело-красно-белый в Риге, где проходит ЧМ-2021. Он сообщил, что в знак солидарности с Беларусью несколько команд выразили желание снять свои флаги.
- 29 мая 2021
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