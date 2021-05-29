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Глава ФХГ — о замене флага Беларуси в Риге: ЧМ не должен иметь ничего общего с политикой

Глава ФХГ — о замене флага Беларуси в Риге: ЧМ не должен иметь ничего общего с политикой
Владимир Лаевский
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Президент Федерации хоккея Германии Франц Райндль раскритиковал решение заменить флаг Беларуси на бело-красно-белый в Риге, где проходит ЧМ-2021.

«Я не думаю, что это нормально, потому что чемпионат мира по хоккею не должен иметь ничего общего с актуальной политической ситуацией.

Беларусь — такая же команда на чемпионате мира, как и все остальные. И они играют за свою страну. Я не думаю, что они играют за одного человека», — приводит слова Райндля белорусская Tribuna.com со ссылкой на Deutsche Welle.

Ранее президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис раскритиковал решение заменить флаг Беларуси на бело-красно-белый в Риге, где проходит ЧМ-2021. Он сообщил, что в знак солидарности с Беларусью несколько команд выразили желание снять свои флаги.

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