Рымарев — о матче с Италией: первые два периода не предвещали такого счёта

Нападающий сборной Казахстана Евгений Рымарев прокомментировал разгромную победу над Италией (11:3) на чемпионате мира – 2021 в Риге (Латвия).



«Сейчас всё отлично. Эмоций достаточно. Когда побеждаешь, они вдвойне более сильнее. Нужно выходить и показывать свою игру, чтобы выйти в плей-офф.



Ощущения от матча с Италией потрясающие. Хорошо сыграла вся команда. Естественно, когда команда забивает столько шайб, не может быть плохого ощущения. Всё классно. Но нужно готовиться к следующему матчу.



Скорее всего, сложное начало матча связано с тем, что ребята вчера играли матч с Канадой и было тяжеловато. По первым двум периодам матча с итальянцами вообще не сказать, что был бы такой счёт. Но всё сложилось в нашу пользу, поэтому, в принципе, все рады и довольны», — приводит слова Рымарева Шайба.kz



После шести матчей сборная Казахстана набрала десять очков и занимает первое место в группе В. Однако у их ближайших преследователей сыграно на два матча меньше. Сборная Италии остаётся единственной командой на турнире, пока не набравшей ни одного очка.

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