Потанин: если Россия завоюет титул ЧМ-2021, потом никто не вспомнит, что были за соперники

Президент «Норильского никеля», глава попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимир Потанин поделился мнением о том, что на чемпионат мира не приехали многие сильнейшие хоккеисты, а также ответил на вопрос о скептиках, которые считают, что Олимпиада-2018 была ненастоящей.



«Этим скептикам надо однажды самим выйти на лед и попробовать, что это такое — хоккей. Лёгкого золота не бывает. Да, можно увидеть разный уровень турнира и соперников. Но место на высшей ступени пьедестала одно, и оно неоценимо.

В середине прошлого века канадцы не отправляли своих сильнейших игроков на чемпионаты мира и Олимпиады. Потом 10 лет вообще не участвовали. Но никому и в голову не приходит умалять победы наших трехкратных олимпийских чемпионов: Фирсова, Рагулина, Кузькина, Давыдова. Бывает, что соперники выпадают из-за травм, из-за допинга. Но это потом никто не вспоминает. Говорят только о тех, кто победил.

Польза от того, что на чемпионат мира не приехали сильнейшие хоккеисты? Главная проблема связана с тем, что из-за ковидной безопасности на турнир в Латвии до сих пор не пускают зрителей. Хоккей — это все-таки для болельщиков, поэтому вопрос их допуска на трибуны имеет огромное значение и напрямую отражается на популярности чемпионата мира.

Обязательно нужно проводить чемпионаты мира — причём там, где необходимо подхлестнуть развитие хоккея. Латвия в этом смысле — хорошее место. И как я слышал, в Риге со дня на день на матчи тоже начнут пускать болельщиков.

В целом состав команд на этом турнире ослаблен, и уровень чемпионата по качеству хоккея более низкий. Но это совершенно не значит, что победить в нем менее значимо или престижно. Если сборная России завоюет титул, то положит его в копилочку. И потом никто не вспомнит, что там были за соперники. Чемпионство — оно на всю жизнь. Так что давайте болеть за нашу сборную. У нас очень неплохая команда, которая по подбору игроков выделяется среди остальных стран», – приводит слова Потанина Sport24.