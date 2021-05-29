Потанин – о матче команд КХЛ и НХЛ: обмен опытом между НХЛ и российским хоккеем важен

Президент «Норильского никеля», глава попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимир Потанин поделился мнением о том, стоит ли проводить матчи между командами КХЛ и НХЛ.

«Это правильная идея, которая нам многое даёт. Обмен опытом между НХЛ и российским хоккеем очень важен, как и во времена СССР. Суперсерия 1972 года и последующие матчи на уровне клубов, дали бесценные результаты для развития хоккея. Это и популяризация спорта, и сравнение сил двух держав.

Я помню, какой интерес вызывали те матчи. И не только 1972 год. У меня в памяти, как ЦСКА и «Крылья Советов» ездили на матчи с ведущими клубами НХЛ. Причём состав армейцев был усилен несколькими динамовцами, а «Крылья Советов» взяли к себе некоторых спартаковцев. Настоящие полусборные играли против «Монреаля», «Баффало», «Бостона», «Филадельфии». Это было очень интересно, зрелищно, поучительно.

Канадский хоккей — это мощь, хорошее качество катания на скоростях, силовая борьба. Советский, российский хоккей — это еще выше скорости, комбинационная игра. Когда мы поближе познакомились друг с другом, канадцы переняли этот высокоскоростной и комбинационный хоккей, откровенно позаимствовав его у советской школы. За счёт ярких исполнителей, которых клубы НХЛ приглашали к себе, вырос уровень хоккея в заокеанской лиге. Их хоккей стал гораздо более зрелищным и интересным, чем 20-30 лет назад.

А вот у нас происходит немного другая история. Мы тоже восприняли способность к силовой борьбе, к различного рода элементам канадского хоккея. Но это идёт немного в ущерб нашим традиционным преимуществам — скорости и комбинированию. Регулярные столкновения с НХЛ и их клубами как раз позволяют хоккеистам и тренерам переосмыслить содержание своей игры. А без конкуренции трудно расти.

Наш хоккей находится на пике популярности. Сейчас хороший момент придать ему новый импульс в развитии. Матчи с клубами НХЛ — один из лучших способов, чтобы этого добиться», – приводит слова Потанина Sport24.