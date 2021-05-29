Защитник сборной Норвегии сделал сейв коньками на линии ворот в матче ЧМ-2021 с США

Сегодня, 29 мая, в Риге (Латвия) проходит девятый игровой день чемпионата мира. Сборная Норвегии в пятом матче на турнире встречается с командой США. К 37-й минуте американцы ведут в счёте – 2:0.
Во втором периоде защитник норвежцев Эмиль Лиллеберг коньками сделал сейв, отбив шайбу на линии ворот.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Норвегии играет в одной группе с командами Финляндии, Казахстана, США, Германии, Латвии, Канады и Италии. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 29 мая 2021
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