Сборная России перебросала Швейцарию во втором периоде матча ЧМ-2021

Сегодня, 29 мая, в Риге (Латвия) проходит девятый игровой день чемпионата мира. Сборная России в пятом матче на турнире встречается с командой Швейцарии. После второго периода счёт в матче 1:0 в пользу сборной России.



Во втором периоде сборная России нанесла 12 бросков по воротам соперника, один из которых стал голевым. Швейцарцы бросили по воротам Александра Самонова восемь раз. После двух периодов у сборной России 20 бросков по воротам соперника, у Швейцарии – 17.

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Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.