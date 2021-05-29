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Крикунов: игра против Швейцарии — это то, что хочется видеть от сборной России и дальше

Крикунов: игра против Швейцарии — это то, что хочется видеть от сборной России и дальше
Арина Лаврова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о матче сборной России со Швейцарией на чемпионате мира в Латвии (4:1).

«Поначалу было тяжело, швейцарцы хорошо настроились. В конце или мы добавили, или швейцарцы съехали. В принципе, сегодняшний хоккей — это то, что хочется видеть от сборной дальше, но есть нюансы. Состав собран хороший, обязаны брать золото.

Что касается выбора вратаря в четвертьфинале, то это тяжёлый вопрос. Самонов играет все матчи, сегодня неплохо играл. Ему доверяют, это правильно. А там уже будет видно.

У нас в каждом звене есть игрок, который один в один может обыграть противника. У соперника сразу начинается паника, этим надо пользоваться, не надо прятать, наоборот, нужно товар лицом показать», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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