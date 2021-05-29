Сергей Толчинский признан лучшим игроком сборной России в матче со Швейцарией на ЧМ-2021

В пятом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Швейцарии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.



Лучшим игроком сборной России в пятом ЧМ со Швейцарией был признан нападающий Сергей Толчинский. В матче с британцами форвард впервые забросил на взрослых чемпионатах мира.



Лучшим игроком сборной Швейцарии признан форвард Филипп Курашёв.

Напомним, что в матче со швейцарцами Сергей Толчинский оформил дубль и отдал одну результативную передачу.

Чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.