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Каменский рассказал, за счёт чего сборной России удалось победить Швейцарию

Каменский рассказал, за счёт чего сборной России удалось победить Швейцарию
Георгий Горностаев
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский рассказал, за счёт чего России удалось победить Швейцарию, а также поделился мнением о голкиперах сборной России на чемпионате мира.

«Наверное, у тренеров всегда есть какие-то дополнения к игре команды. Сегодня сборная начала тяжело, но потом ребята раскачались и показали отличный хоккей. Самое главное, что сегодня команда смогла выиграть.

В матче против Швейцарии вся команда работала от начала до конца. Ребята отдавались и играли правильно, работали на команду — именно за счёт этого и удалось победить швейцарцев.

Мне сложно говорить, кому из вратарей стоит доверить место в четвертьфинале, поскольку я не разбираюсь во вратарской линии. В нашей команде есть тренер вратарей, который увидит готовность и состояние Бобровского, знает готовность Самонова. Сергей Бобровский — это имя, это вратарь мирового уровня. Самонов — молодое поколение, которое сейчас раскрывается. Все должны играть на команду. Хорошо, что на чемпионате мира у нас есть два таких вратаря», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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