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Кожевников: если сборная России выполняет своё задание, любая команда трещит по швам

Кожевников: если сборная России выполняет своё задание, любая команда трещит по швам
Павел Левкович
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на победу сборной России над командой Швейцарии на чемпионате мира по хоккею в Латвии (4:1).

«Наши ребята смотрелись здорово, хорошо и уверенно! Просто красавцы! И это у нас ещё не самый сильный состав. Этот тот самый хоккей, который хотят видеть от нашей сборной. Все ребята чётко выполняют задание, ответственно играют в обороне, подбирали подборы. Моменты у наших ворот всегда будут, но Самонов сыграл прекрасно. С выходом из зоны всё было в порядке. С некоторыми командами застревали, но в этом матче претензий нет. Показательная игра от сборной Брагина.

Защитники показали себя очень уверено, было много отскоков, и они всё подчищали. У нас пошла химия между защитниками и Самоновым. Посмотрим, что покажет на этот счёт Бобровский.

Наша сборная показала командную игру уже с Данией, сегодня всё это было закреплено против сильного соперника. Если мы выполняем задание, то какая бы команда против не была – она трещит по швам», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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