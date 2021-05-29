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Толчинский — о передаче в падении: не так сложно, как вы думаете. Махнул по шайбе, и всё

Толчинский — о передаче в падении: не так сложно, как вы думаете. Махнул по шайбе, и всё
Лев Лукин
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Нападающий сборной России Сергей Толчинский рассказал о голевой передаче на Павла Карнаухова, которую он сделал в падении в матче со Швейцарией на чемпионате мира (4:1).

«Моя передача в падении? Мне больше ничего не оставалось делать в том эпизоде, я знал, что Паша едет на пятак и мне удалось шайбу туда откинуть. Хорошо, что он здорово владеет коньками и клюшкой. Уже второй пас в падении на ЧМ? С датчанами не я отдавал на Барабанова, там защитник выбил, хотя я старался сделать вид, что это я (смеётся). На самом деле, всё это не так сложно, как вы думаете, клюшкой махнул по шайбе, и всё. Повторюсь, это был единственный вариант доставить шайбу на пятак.

Оставалось 10 минут играть, и любой бы гол мог стать переломным. Хорошо, что его забили мы. После шайбы Карнаухова мы начали играть по счёту, немножко от обороны, они ошиблись, и мы этим воспользовались.

С каждой игрой чувствую себя лучше и лучше. Матчи — это самые лучшие тренировки. Первую игру провёл на эмоциях, во второй в глазах темнело. Сегодня было всё хорошо, надеюсь, что будет ещё лучше», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

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