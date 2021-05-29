Карнаухов: тяжёлая игра, но Россия воспользовалась ошибками Швейцарии

Нападающий сборной России Павел Карнаухов прокомментировал победу над командой Швейцарии на чемпионате мира по хоккею в Латвии (4:1).



«Мой победный гол? Вошли в зону без потерь, я ехал на ворота, ждал передачи на пятак, так и произошло. Хорошо, что забили гол. Швейцария — хорошая команда, мастеровитые ребята, скоростные. Нам было нелегко, была тяжёлая игра, но мы воспользовались их ошибками.



Вратарь — половина команды. Когда он хорошо играет, нам легче играть. Мы подсознательно понимаем, что на последнем рубеже человек кураж поймал. Но у нас всё довольно-таки слаженно, мы стараемся каждую игру улучшать этот компонент», — передаёт слова Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Сборная России вышла на первое место группы А. После пяти матчей команда Валерия Брагина набрала 12 очков. Следующая встреча состоится в понедельник, 31 мая, против команды Швеции. Начало — в 20:15 мск.