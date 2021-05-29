Брагин: разговоры о золоте ЧМ преждевременны, самое главное – 30 блокированных бросков

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над командой Швейцарии в пятом матче чемпионата мира (4:1).



«Разговоры о золоте чемпионата мира преждевременны. Мы играем каждый матч, готовимся к следующей игре. Делаем шаг за шагом, а дальше посмотрим на конечный результат. Два дня паузы, тяжеловато входили, но самое главное – 30 блокированных бросков. За счёт полной самоотдачи и грамотной тактической игры пришёл результат», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, что в матче со Швейцарией россияне одержали победу со счётом 4:1 и возглавили турнирную таблицу группы A. В составе подопечных Валерия Брагина отличились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и дважды Сергей Толчинский.

Чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.