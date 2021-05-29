Брагин: разговоры о золоте ЧМ преждевременны, самое главное – 30 блокированных бросков

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над командой Швейцарии в пятом матче чемпионата мира (4:1).
«Разговоры о золоте чемпионата мира преждевременны. Мы играем каждый матч, готовимся к следующей игре. Делаем шаг за шагом, а дальше посмотрим на конечный результат. Два дня паузы, тяжеловато входили, но самое главное – 30 блокированных бросков. За счёт полной самоотдачи и грамотной тактической игры пришёл результат», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, что в матче со Швейцарией россияне одержали победу со счётом 4:1 и возглавили турнирную таблицу группы A. В составе подопечных Валерия Брагина отличились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и дважды Сергей Толчинский.
Чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- 29 мая 2021
-
19:21
-
19:16
-
19:11
-
19:09
-
19:08
-
19:03
-
19:03
-
18:57
-
18:54
-
18:51
-
18:50
-
18:44
-
18:43
-
18:36
-
18:36
-
18:31
-
18:16
-
18:07
-
18:04
-
18:01
-
17:44
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:25
-
17:01
-
16:47
-
16:42
-
16:27
-
15:51
-
15:40
-
15:34
-
15:15
-
15:00
-
14:54