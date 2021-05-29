Брагин: Самонов провёл две классных игры. Хорошо, когда есть ещё и Бобровский

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал игру нападающего Сергея Толчинского, а также ответил на вопрос о первом номере команды после матча со Швейцарией на чемпионате мира в Латвии (4:1).
«Толчинский всегда был в расширенном листе, мы следили за ним, личные беседы до вызова были. Мы всегда на него рассчитывали, поэтому он в сборной и играет. Второй и третий гол – определяющие. Хороший третий период со стороны Сергея, надеюсь, он продолжит в том же духе. В эпизоде с пасом сидя он правильно сыграл, залез в глубину, в палении отдал, большой плюс для него. Хороший гол в итоге забили.
Всё зависит от подготовки, как мы хотим построить отдельный матч. Бобровский приехал, он на карантине, потренируется и посмотрим на него. Сергей заряжен, приехал с хорошими глазами. Посмотрим дальше, как сложится. Самонов провёл две классных игры. Хорошо, когда есть ещё и Бобровский, будем выбирать», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 29 мая 2021
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