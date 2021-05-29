Орлов, Тарасенко, Григоренко и Зуб готовы сыграть в матче со Швецией на ЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о том, что защитники Дмитрий Орлов и Артём Зуб, а также форварды Михаил Григоренко и Владимир Тарасенко готовы сыграть с командой Швеции на чемпионате мира.

«Орлов и Тарасенко будут играть, Григоренко тоже входит в список, Зуб тоже, надеемся. Кто выпадет из состава – будем думать и анализировать», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, что сборная России сыграет с командой Швеции 31 мая в 20:15 мск.

Чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



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