Пашков считает, что против Швейцарии Самонов провёл свой лучший матч на ЧМ-2021

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер Александр Пашков считает, что голкипер сборной России Александр Самонов провёл свой лучший матч на турнире во встрече со Швейцарией (4:1).



«Сегодня команда выглядела существенно лучше, чем в предыдущий отрезок. Очень ровно, со стабильной обороной, хорошим катанием, да и мастерство было проявлено.



Очень серьёзно сегодня помог команде Самонов. Долгое время шла равная борьба, швейцарская команда по существу ни в чём не уступала, действовала в атаке. В этой ситуации Самонов неоднократно помогал команде, выручал в голевых ситуациях. Сегодня он провёл свой лучший матч на чемпионате», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, что в матче со Швейцарией россияне одержали победу со счётом 4:1 и возглавили турнирную таблицу группы A. В составе подопечных Валерия Брагина отличились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и дважды Сергей Толчинский.

Чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.