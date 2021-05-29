Все голы матча Россия — Швейцария на ЧМ-2021, видеообзор встречи

Сегодня, 29 мая, в Риге (Латвия) проходит девятый игровой день чемпионата мира. Сборная России в пятом матче на турнире встречалась с командой Швейцарии и одержала победу со счётом 4:1(0:0, 1:0, 2:1).
На 36-й минуте, при игре в большинстве, Антон Бурдасов прошёл с шайбой по правому флангу, сблизился с воротами и броском в дальний угол вывел россиян вперёд.
На 49-й минуте нападающий швейцарцев Нико Хишир сравнял счёт в матче.
На 51-й минуте Павел Карнаухов снова вывел вперёд сборную России. Сергей Толчинский получил передачу от Александра Барабанова, прошёл по флангу и после контакта с защитником в падении отдал передачу на Карнаухова. На 53-й минуте Сергей Толчинский убежал от защитника и реализовал выход один в ноль, а за секунду до конца оформил дубль броском в пустые ворота.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
- 29 мая 2021
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