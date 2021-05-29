Россия бросила шесть раз по воротам Швейцарии в третьем периоде. Три из них – голевые

Сегодня, 29 мая, в Риге (Латвия) проходит девятый игровой день чемпионата мира. Сборная России в пятом матче на турнире встречалась с командой Швейцарии и одержала победу со счётом 4:1(0:0, 1:0, 2:1).



По ходу третьего периода обе команды бросили по воротам друг друга по шесть раз, и за это время россияне отличились трижды, швейцарцы – один раз. У сборной России в третьем периоде забил Павел Карнаухов, ещё две шайбы забросил Сергей Толчинский. У Швейцарии гол на счету Нико Хишира.

Всего Швейцария нанесла 23 броска по воротам Александра Самонова, у россиян на три броска больше.

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Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.