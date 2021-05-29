Третьяк: большой респект Бобровскому, что согласился приехать. Классом он выше Самонова

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после победы национальной сборной над Швейцарией на чемпионате мира в Латвии (4:1) поделился мнением о вратарском вопросе в команде.



«Самонов две игры подряд проводит удачно. Сегодня не так важно, кто займёт место в воротах сборной России в четвертьфинале. Бобровский, конечно, классом выше, но он и Самонов — два шикарных вратаря. Другое дело, что приезд Бобровского — подспорье для сборной России. То, что он сразу согласился приехать — большой респект. Не важно, кто сыграет в четвертьфинале, нам нужна победа. Мы одна семья!», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Напомним, сегодня, 29 мая, Вратарь Сергей Бобровский прибыл в расположение сборной России. После обязательного карантина голкипер сможет сыграть уже в четвертьфинале.

Новость по теме Третьяк: Россия показала бойцовский характер, это были очень важные три очка