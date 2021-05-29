Кучеров: нужно было сыграть пару матчей, чтобы привыкнуть скорости игры
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Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о первых ощущениях после травмы.
«Нужно было сыграть пару матчей, чтобы привыкнуть к скорости игры. После двух игр я почувствовал себя так же, как обычно чувствую себя в регулярном чемпионате. Всё идет нормально», – цитирует Кучерова Джо Смит.
Напомним, что российский нападающий пропустил весь регулярный сезон из-за травмы, но восстановился к плей-офф, где провёл шесть матчей и набрал 11 очков: забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач.
В первом раунде Кубка Стэнли-2021 «Тампа» обыграла «Флориду Пантерз» со счётом 6-2 в серии.
В четвертьфинале турнира «Лайтнинг» сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Первая встреча запланирована на 31 мая. Начало – в 00:00 мск.
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