Кучеров: нужно было сыграть пару матчей, чтобы привыкнуть скорости игры

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о первых ощущениях после травмы.



«Нужно было сыграть пару матчей, чтобы привыкнуть к скорости игры. После двух игр я почувствовал себя так же, как обычно чувствую себя в регулярном чемпионате. Всё идет нормально», – цитирует Кучерова Джо Смит.

Напомним, что российский нападающий пропустил весь регулярный сезон из-за травмы, но восстановился к плей-офф, где провёл шесть матчей и набрал 11 очков: забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач.

В первом раунде Кубка Стэнли-2021 «Тампа» обыграла «Флориду Пантерз» со счётом 6-2 в серии.

В четвертьфинале турнира «Лайтнинг» сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Первая встреча запланирована на 31 мая. Начало – в 00:00 мск.