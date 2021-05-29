Кучеров сыграет в первом звене в четвертьфинальном матче Кубка Стэнли с «Каролиной»

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сыграет в первом звене в четвертьфинальном матче Кубка Стэнли, где «Тампа» встретится с «Каролиной Харрикейнз», сообщает Джо Смит в «Твиттере».

Звенья нападения:

Палат – Поинт – Кучеров;

Киллорн – Чирелли – Стэмкос;

Гудроу – Гурд – Коулман;

Марун – Джонсон – Колтон.



Напомним, что российский нападающий пропустил весь регулярный сезон из-за травмы, но восстановился к плей-офф, где провёл шесть матчей и набрал 11 очков: забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач.

В первом раунде Кубка Стэнли-2021 «Тампа» обыграла «Флориду Пантерз» со счётом 6-2 в серии.

В четвертьфинале турнира «Лайтнинг» сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Первая встреча запланирована на 31 мая. Начало – в 00:00 мск.