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Сборной России осталось набрать одно очко для выхода в плей-офф на ЧМ-2021

Сборной России осталось набрать одно очко для выхода в плей-офф на ЧМ-2021
Никита Паглазов
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Сегодня, 29 мая, на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная России встречалась с командой Швейцарии и одержала победу со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

После сыгранного матча, положение в таблице группы А выглядит следующим образом:

Россия — 12 очков (5 матчей), Швейцария — 9 (5), Словакия — 9 (4), Чехия, Дания — обе — по 8 (5), Швеция — 6 (5), Беларусь — 4 (5), Великобритания — 4 (6).

Оставшиеся матчи в группе:

29 мая: Словакия — Дания;

30 мая: Беларусь — Швейцария, Швеция — Словакия;

31 мая: Чехия — Дания, Россия — Швеция;

1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Беларусь.

На данный момент, сборная России не обеспечила себе выход в плей-офф. Существуют расклады, при которых команда окажется пятой:

— Россия проиграет в основное время Швеции, и Беларуси — и наберёт 12 очков;

— Швейцария обыграет и Беларусь, и Великобританию — и наберёт не менее 13 баллов;

— Чехия победит и Данию (в основное время), и Словакию (ОТ/по бул.), — и наберёт 13 очков;

— Словакия обыграет Данию в основное время, и сможет набрать 1 очко с Чехией — и наберёт 13 баллов;

— Швеция в основное время победит и Россию, и Словакию. Набрав 12 очков, она обойдет россиян благодаря результату личной встречи.

— Теоретически, Россию может обойти Дания. Но им предстоит очная встреча с Чехией, где одна из команд гарантировано потеряет очки и окажется ниже.

Если сборная России наберёт одно очко в оставшихся матчах, то станет недостижимой для шведов и обеспечит место в плей-офф в независимости от результатов других команд.

Наши выиграли в матче за первое место в группе на ЧМ! Но плей-офф ещё не гарантировали Наши выиграли в матче за первое место в группе на ЧМ! Но плей-офф ещё не гарантировали
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