Обозреватель The Hockey News: я бы хотел, чтобы Толчинский получил второй шанс в Америке

Обозреватель The Hockey News Стивен Эйлис поделился мнением об игре нападающего «Авангарда» и сборной России Сергея Толчинского.

Я знаю, что в карьере Сергея Толчинского с «Каролиной» не было ничего особенного, и у него еще год по контракту в КХЛ. Но я бы хотел, чтобы он получил второй шанс в Северной Америке в будущем. Он проводит отличный турнир в составе сборной России», – написал Эйлис в «Твиттере».

Напомним, что россиянин с 2015 по 2017 год принадлежал «Каролине Харрикейнз», однако в Национальной хоккейной лиге провёл четыре матча за всё время. Большую часть времени Толчинский выступал в Американской хоккейной лиге.

В прошедшем Кубке Гагарина форвард был признан самым ценным игроком турнира. Также, на счету Толчинского решающая шайба в чемпионском матче «Авангарда».