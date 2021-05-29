Обозреватель The Hockey News: я бы хотел, чтобы Толчинский получил второй шанс в Америке

Обозреватель The Hockey News Стивен Эйлис поделился мнением об игре нападающего «Авангарда» и сборной России Сергея Толчинского.
Я знаю, что в карьере Сергея Толчинского с «Каролиной» не было ничего особенного, и у него еще год по контракту в КХЛ. Но я бы хотел, чтобы он получил второй шанс в Северной Америке в будущем. Он проводит отличный турнир в составе сборной России», – написал Эйлис в «Твиттере».
Напомним, что россиянин с 2015 по 2017 год принадлежал «Каролине Харрикейнз», однако в Национальной хоккейной лиге провёл четыре матча за всё время. Большую часть времени Толчинский выступал в Американской хоккейной лиге.
В прошедшем Кубке Гагарина форвард был признан самым ценным игроком турнира. Также, на счету Толчинского решающая шайба в чемпионском матче «Авангарда».
- 29 мая 2021
-
21:39
-
21:39
-
21:27
-
21:19
-
21:09
-
21:06
-
21:00
-
20:54
-
20:49
-
20:38
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:09
-
20:04
-
19:55
-
19:42
-
19:40
-
19:32
-
19:29
-
19:29
-
19:21
-
19:16
-
19:11
-
19:09
-
19:08
-
19:03
-
19:03
-
18:57
-
18:54
-
18:51
-
18:50
-
18:44
-
18:43
-
18:36