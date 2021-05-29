Летанг – о слухах об обмене: мы с Малкиным и Кросби хотим завершить карьеру в «Пингвинз»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг прокомментировал слухи о возможном обмене его, а также форвардов Евгения Малкина и Сидни Кросби из «Питтсбурга».



«Я, Малкин и Кросби хотим завершить карьеру в «Пингвинз». Мы искренне верим в себя и думаем, что мы можем помочь команде. Но то, что мы хотим, не зависит от нас», – цитирует Летанга официальный «Твиттер» «Питтсбурга».



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Кросби провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 62 очка (24+38). В плей-офф у канадца два очка (1+1) в шести встречах.



Малкин сыграл в регулярке 33 игры, забросил восемь шайб и отдал 20 результативных передач. В плей-офф у нападающего пять очков (1+4) в четырёх играх.



Летанг сыграл в 55 играх регулярного чемпионата, где набрал 45 очков (7+38). В плей-офф у защитника шесть очков (1+5) в шести играх.