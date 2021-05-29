Форвард сборной Беларуси: поражение от Дании нас прибило, но не нужно сдаваться

Нападающий сборной Беларуси Артём Демков поделился мнением о поражении от Дании, а также а также рассказал о настрое на следующую игру с командой Швейцарии.



«Думаю, при счёте 2:1 не надо было уходить в глухую оборону. Да, нужно было играть строже, но мы знали, что ведём и могли играть агрессивно впереди, чтобы датчане ошибались и не владели спокойно шайбой. Мы им это позволяли. Они на скорости входили в зону, делали виражи, отдавали защитникам, а те бросали. Безалаберно сыграли в третьем периоде.

Перетасовка звеньев? Это нормально, это наша работа. Если игра не идёт, хоккеиста могут переставить в другую тройку и попробовать с новыми партнерами.



Не сказал бы, что в третьем периоде почувствовали усталость. Просто датчане стали играть активнее, потому что им нужно было забрасывать. Физически мы чувствовали себя хорошо. Мы тренировались, ходили в зал, отдыхали. Физически мы точно были готовы. Нужно было просто играть строже в обороне – и голов не случилось бы.



Моя шайба? Если честно, то я не задумывал так делать. Хотел бросить из-под защитника, но в последний момент передумал и решил сделать финт. Получилось удачно. Не ожидал, что соперник так поверит.



Это поражение нас прибило, конечно. Очень важная игра была в разрезе плей-офф. Но ни в коем случае не нужно сдаваться. Нужно принимать поражения достойно, проанализировать ошибки и идти дальше. Официально мы шансы ещё не потеряли», – цитирует Демкова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.