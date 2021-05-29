Хишир: России просто были нужны пару моментов, которые они реализовали

22-летний нападающий сборной Швейцарии Нико Хишир прокомментировал игру команды против России на чемпионате мира по хоккею в Латвии (1:4).
«На третий период мы вышли настроенными, игра была равной, но затем мы отпустили нити. Мы не были достаточно сконцентрированы. России просто были нужны пару моментов, и они реализовали свои шансы.
Это немного расстраивает. Швейцария хорошо боролась. Мы не давали России многого. Они забили гол в большинстве при нашем единственном удалении. Это была напряжённая игра, но мы не смогли достичь успеха. Необходимо учиться на ошибках», — приводит слова Хишира официальный сайт ИИХФ.
После пяти матчей, сборная Швейцарии (9) занимает третье место в группе А. В следующей встрече швейцарцы сыграют с командой Беларуси. Матч состоится завтра, 30 мая. Начало — в 16:15 мск.
- 29 мая 2021
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