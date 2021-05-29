Р. Ротенберг: хотим играть, как сборная СССР, забивавшая 3 гола в первые 10 минут

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подвёл итоги встречи между сборными России и Швейцарии на чемпионате мира в Латвии (4:1).



«Сегодня был очень важный матч, мы к этой игре очень серьезно готовились, была проведена серьёзная работа в тренировочном процессе при подготовке к матчу, собрание, мы серьезно разбирали соперника — его большинство, меньшинство. Надо отметить сегодня наши спецбригады — это важный компонент, может быть, даже важнейший, у нас сегодня были три фактора, которые повлияли на победу — бригады большинства, меньшинства и блокированные броски — у нас было 30 блокированных бросков!



Надо отметить хорошее физическое состояние игроков на сегодняшний день, мы можем по ходу игры добавлять, и это нам дает возможность дальше так же готовиться к следующим матчам. Как мы всегда говорим, самая важная игра — следующая, впереди очень серьезный соперник — сборная Швеции. Сейчас мы немного порадовались, потому что понимали, насколько сегодняшний матч был важным, поблагодарили всех, но работа продолжается, мы продолжаем оттачивать детали, так как еще есть вещи, которые нас не устраивают, поэтому работаем над ними.



Надо отметить и нашего соперника. Мы сегодня увидели хоккей на самых высоких скоростях и, что понравилось, это был настоящий хоккей, где все игроки нашей сборной и соперника играли без какой-то грязи. Конечно, мы хотим играть, как сборная СССР, которая забивала в первые 10 минут по три гола, а потом играла спокойно, мы к этому стремимся, но это серьёзная работа», — цитирует Ротенберга агентство ТАСС.