Цегларик возглавил гонку бомбардиров на ЧМ, в мае «Авангард» выменял на него права в КХЛ

Нападающий сборной Словакии Петер Цегларик возглавил гонку бомбардиров чемпионата мира по хоккею – 2021. Во встрече с Данией форвард открыл счёт и набрал восьмое очко на турнире.



В эти минуты на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге проходит девятый игровой день чемпионата мира. Сборная Словакии в пятом матче на турнире встречается с командой Дании, которая проводит шестую игру. К 53-й минуте словаки ведут в счёте – 2:0.



На 48-й минуте Петер Цегларик открыл счёт с передач Марека Гривика и Роберта Лантоши.

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Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Словакии и Дании играют в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, России, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.