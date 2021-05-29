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Словакия обыграла Данию, забросив две шайбы в третьем периоде

Словакия обыграла Данию, забросив две шайбы в третьем периоде
Георгий Горностаев
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Сегодня, 29 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге проходит девятый игровой день чемпионата мира. Сборная Словакии в пятом матче на турнире встречалась с командой Дании и одержала победу со счётом 2:0.

На 48-й минуте Петер Цегларик открыл счёт в матче после передач Марека Гривика и Роберта Лантоши, на 53-й Гривик и Лантоши ассистировали Адаму Яношику.

Благодаря этой победе словаки вышли на первое место в таблице группы A.

Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Словакии и Дании играют в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, России, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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