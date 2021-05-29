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Турнирная таблица ЧМ по хоккею: Словакия обошла Россию в таблице группы A

Турнирная таблица ЧМ по хоккею: Словакия обошла Россию в таблице группы A
Георгий Горностаев
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В девятый игровой день чемпионата мира по хоккею было сыграно шесть матчей. Сборная Словакии сравнялась с Россией по очкам и вышла на первое место из-за результата в личной встрече (3:1).

Турнирная таблица ЧМ-2021

Сборная России – Сборная Швейцарии – 4:1

Сборная России набрала 12 очков, обошла швейцарцев в турнирной таблице и вышла на промежуточное первое место, однако Словакия обошла россиян после победы над Данией. В составе подопечных Валерия Брагина по шайбе забросили Антон Бурдасов и Павел Карнаухов, Сергей Толчинский оформил дубль. Единственную шайбу швейцарцев забросил Нико Хишир.

ЧМ-2021. Группа A
29 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Бурдасов (Галимов) – 35:01' (5x4)   1:1 Хишир (Амбюль) – 48:12' (5x5)   1:2 Карнаухов (Толчинский, Барабанов) – 50:26' (5x5)   1:3 Толчинский (Слепышев, Проворов) – 52:38' (5x5)   1:4 Толчинский (Барабанов, Карнаухов) – 59:58' (en)

Сборная Словакии – Сборная Дании – 2:0

Сборная Словакии обыграла команду Дании и вернулась на первое место в таблице группы A. Обе шайбы словаки забросили в третьем периоде. Сначала отличился Петер Цегларик, затем гол забил Адам Яношик.

ЧМ-2021. Группа A
29 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Словакия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Цегларик (Гривик, Лантоши) – 47:13' (5x5)   2:0 Яношик (Лантоши, Гривик) – 52:25' (5x5)

Таким образом, в турнирной таблице группы A лидирует сборная Словакии (12 очков), на второй строчке располагается сборная России (12), которая уступает словакам по личным встречам, топ-3 замыкает Швейцария. На четвёртой строчке сборная Чехии (8), на пятой Дания (8), на шестом Швеция (6). Седьмое место у сборной Великобритании (4), восьмое у Беларуси (4).

Сборные Дании и Великобритании провели по шесть встреч, у остальных команд сыграно пять матчей.

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