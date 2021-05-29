Турнирная таблица ЧМ по хоккею: Словакия обошла Россию в таблице группы A

В девятый игровой день чемпионата мира по хоккею было сыграно шесть матчей. Сборная Словакии сравнялась с Россией по очкам и вышла на первое место из-за результата в личной встрече (3:1).

Сборная России – Сборная Швейцарии – 4:1



Сборная России набрала 12 очков, обошла швейцарцев в турнирной таблице и вышла на промежуточное первое место, однако Словакия обошла россиян после победы над Данией. В составе подопечных Валерия Брагина по шайбе забросили Антон Бурдасов и Павел Карнаухов, Сергей Толчинский оформил дубль. Единственную шайбу швейцарцев забросил Нико Хишир.

Сборная Словакии – Сборная Дании – 2:0



Сборная Словакии обыграла команду Дании и вернулась на первое место в таблице группы A. Обе шайбы словаки забросили в третьем периоде. Сначала отличился Петер Цегларик, затем гол забил Адам Яношик.

Таким образом, в турнирной таблице группы A лидирует сборная Словакии (12 очков), на второй строчке располагается сборная России (12), которая уступает словакам по личным встречам, топ-3 замыкает Швейцария. На четвёртой строчке сборная Чехии (8), на пятой Дания (8), на шестом Швеция (6). Седьмое место у сборной Великобритании (4), восьмое у Беларуси (4).

Сборные Дании и Великобритании провели по шесть встреч, у остальных команд сыграно пять матчей.