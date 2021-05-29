Турнирная таблица ЧМ по хоккею: Словакия обошла Россию в таблице группы A

В девятый игровой день чемпионата мира по хоккею было сыграно шесть матчей. Сборная Словакии сравнялась с Россией по очкам и вышла на первое место из-за результата в личной встрече (3:1).
Сборная России – Сборная Швейцарии – 4:1
Сборная России набрала 12 очков, обошла швейцарцев в турнирной таблице и вышла на промежуточное первое место, однако Словакия обошла россиян после победы над Данией. В составе подопечных Валерия Брагина по шайбе забросили Антон Бурдасов и Павел Карнаухов, Сергей Толчинский оформил дубль. Единственную шайбу швейцарцев забросил Нико Хишир.
Сборная Словакии – Сборная Дании – 2:0
Сборная Словакии обыграла команду Дании и вернулась на первое место в таблице группы A. Обе шайбы словаки забросили в третьем периоде. Сначала отличился Петер Цегларик, затем гол забил Адам Яношик.
Таким образом, в турнирной таблице группы A лидирует сборная Словакии (12 очков), на второй строчке располагается сборная России (12), которая уступает словакам по личным встречам, топ-3 замыкает Швейцария. На четвёртой строчке сборная Чехии (8), на пятой Дания (8), на шестом Швеция (6). Седьмое место у сборной Великобритании (4), восьмое у Беларуси (4).
Сборные Дании и Великобритании провели по шесть встреч, у остальных команд сыграно пять матчей.
- 29 мая 2021
-
23:24
-
23:15
-
22:39
-
22:31
-
22:26
-
22:23
-
22:03
-
21:39
-
21:39
-
21:27
-
21:19
-
21:09
-
21:06
-
21:00
-
20:54
-
20:49
-
20:38
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:09
-
20:04
-
19:55
-
19:42
-
19:40
-
19:32
-
19:29
-
19:29
-
19:21
-
19:16
-
19:11
-
19:09
-
19:08
-
19:03
-
19:03