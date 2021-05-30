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Расписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021
Георгий Горностаев
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Сегодня, 30 мая, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, состоятся очередные матчи. На этот день запланированы четыре встречи.

Игровой день откроется двумя матчами в 16:15 по московскому времени. В «Олимпийском спортивном центре» встретятся команды Беларуси и Швейцарии. На «Арене-Рига» сойдутся сборные Италии и Канады.

ЧМ-2021. Группа A
30 мая 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Беларусь
Не начался
Швейцария
ЧМ-2021. Группа B
30 мая 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Италия
Не начался
Канада

В 20:15 пройдут матчи между командами Швеции и Словакии, а также Финляндии и Латвии. Игры состоятся в «Олимпийском спортивном центре» и на «Арене-Рига» соответственно.

ЧМ-2021. Группа A
30 мая 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Швеция
Не начался
Словакия
ЧМ-2021. Группа B
30 мая 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Финляндия
Не начался
Латвия

Напомним, чемпионат мира закончится 6 июня. В группе A выступают сборные России, Словакии, Швейцарии, Чехии, Дании, Швеции, Великобритании и Беларуси. В группе B играют команды Финляндии, США, Казахстана, Германии, Латвии, Канады, Норвегии и Италии.

Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.

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