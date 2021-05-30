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Расписание игрового дня плей-офф НХЛ

Расписание игрового дня плей-офф НХЛ
Георгий Горностаев
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Сегодня, 30 мая, состоятся два матча игрового дня плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс» встретятся в шестом четвертьфинальном матче Кубка Стэнли-2021, «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс» откроют четвертьфинальную серию плей-офф.

30 мая:

В 02:30 мск «Монреаль» встретится с «Торонто». После пяти матчей в серии ведут «Мэйпл Лифс» — 3-2.

В 03:00 мск «Бостон» примет «Нью-Йорк Айлендерс» в первом четвертьфинальном матче.

Напомним, что в 1/8 финала «Бостон» обыграл «Вашингтон» со счётом 4-1, «Айлендерс» оказались сильнее «Питтсбурга» – 4-2. Также в четвертьфинал пробились «Каролина Харрикейнз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Виннипег Джетс», «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс».

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