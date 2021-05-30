России осталось набрать очко до плей-офф, у Канады всё плохо. Главные новости ЧМ-2021

Сборная России обыграла Швейцарию, словаки забрали лидерство в группе А, Тарасенко и Орлов готовятся сыграть первый матч на турнире, а у Канады всё плохо — главные новости девятого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».
1. Россия обыграла Швейцарию в пятом матче на чемпионате мира
2. Стало известно, при каких раскладах Канада не выйдет из группы на ЧМ-2021. Шансы велики
3. Турнирная таблица ЧМ по хоккею: Словакия обошла Россию в таблице группы A
4. Орлов, Тарасенко, Григоренко и Зуб готовы сыграть в матче со Швецией на ЧМ
5. Толчинский — о передаче в падении: не так сложно, как вы думаете. Махнул по шайбе, и всё
6. Фанатам разрешили посещать матчи ЧМ-2021. Стали известны цены на билеты
7. Казахстан одержал самую крупную победу в своей истории в элитном дивизионе чемпионата мира
8. Третьяк: большой респект Бобровскому, что согласился приехать. Классом он выше Самонова
9. Сборной России осталось набрать одно очко для выхода в плей-офф на ЧМ-2021
10. Тренер сборной Швейцарии прокомментировал поражение в матче с Россией на ЧМ-2021
- 30 мая 2021
-
07:06
-
07:05
-
07:00
-
06:30
-
06:20
-
06:16
-
06:15
-
06:05
-
00:51
-
00:05
- 29 мая 2021
-
23:56
-
23:39
-
23:24
-
23:15
-
22:39
-
22:31
-
22:26
-
22:23
-
22:03
-
21:39
-
21:39
-
21:27
-
21:19
-
21:09
-
21:06
-
21:00
-
20:54
-
20:49
-
20:38
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:09
-
20:04
-
19:55