России осталось набрать очко до плей-офф, у Канады всё плохо. Главные новости ЧМ-2021

Сборная России обыграла Швейцарию, словаки забрали лидерство в группе А, Тарасенко и Орлов готовятся сыграть первый матч на турнире, а у Канады всё плохо — главные новости девятого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».

1. Россия обыграла Швейцарию в пятом матче на чемпионате мира

2. Стало известно, при каких раскладах Канада не выйдет из группы на ЧМ-2021. Шансы велики

3. Турнирная таблица ЧМ по хоккею: Словакия обошла Россию в таблице группы A

4. Орлов, Тарасенко, Григоренко и Зуб готовы сыграть в матче со Швецией на ЧМ

5. Толчинский — о передаче в падении: не так сложно, как вы думаете. Махнул по шайбе, и всё

6. Фанатам разрешили посещать матчи ЧМ-2021. Стали известны цены на билеты

7. Казахстан одержал самую крупную победу в своей истории в элитном дивизионе чемпионата мира

8. Третьяк: большой респект Бобровскому, что согласился приехать. Классом он выше Самонова

9. Сборной России осталось набрать одно очко для выхода в плей-офф на ЧМ-2021

10. Тренер сборной Швейцарии прокомментировал поражение в матче с Россией на ЧМ-2021