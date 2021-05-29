Экс-голкипер «Спартака» Гудачек признан игроком дня по версии подписчиков ИИХФ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в официальном «Твиттере» запустила голосование среди болельщиков за лучшего игрока девятого игрового дня чемпионата мира. Голкипер сборной Словакии Юлиус Гудачек занял первое место в голосовании.
В матче с Данией (2:0) голкипер оформил свой первый шат-аут на турнире, отразив все 24 броска соперника.
В следующем матче словаки встретятся с командой Швеции 30 мая в 20:15 мск.
Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Словакии играет в группе A вместе с командами России, Швейцарии, Чехии, Дании, Швеции, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 29 мая 2021
-
23:56
-
23:39
-
23:24
-
23:15
-
22:39
-
22:31
-
22:26
-
22:23
-
22:03
-
21:39
-
21:39
-
21:27
-
21:19
-
21:09
-
21:06
-
21:00
-
20:54
-
20:49
-
20:38
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:09
-
20:04
-
19:55
-
19:42
-
19:40
-
19:32
-
19:29
-
19:29
-
19:21
-
19:16
-
19:11
-
19:09
-
19:08