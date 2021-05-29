Экс-голкипер «Спартака» Гудачек признан игроком дня по версии подписчиков ИИХФ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в официальном «Твиттере» запустила голосование среди болельщиков за лучшего игрока девятого игрового дня чемпионата мира. Голкипер сборной Словакии Юлиус Гудачек занял первое место в голосовании.



В матче с Данией (2:0) голкипер оформил свой первый шат-аут на турнире, отразив все 24 броска соперника.

В следующем матче словаки встретятся с командой Швеции 30 мая в 20:15 мск.



Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Словакии играет в группе A вместе с командами России, Швейцарии, Чехии, Дании, Швеции, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.