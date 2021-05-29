Ткачёв подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз»

Владимир Ткачёв подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз». Об этом в «Твиттере» сообщил хоккейный агент Шуми Бабаев.



В середине мая Ткачёв расторг контракт с петербургским СКА по обоюдному согласию сторон. Ранее Шуми Бабаев сообщал, что хоккеист уедет в один из клубов НХЛ. Видео с игроком можно посмотреть здесь. Кэпхит – более $ 832 тыс.

В сезоне-2020/2021 25-летний нападающий принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 11 шайб и отдал 27 результативных передач при показателе полезности "+12" и 26 минутах штрафного времени.



В плей-офф Ткачёв провёл 11 матчей, забросив одну шайбу и отдав семь результативных передач при коэффициенте полезности "+2".