Кравчук — о Бобровском и Самонове на ЧМ: выбор перед плей-офф будет очень непростым

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался об игре сборной России на чемпионате мира и о том, кто должен быть основным вратарём в плей-офф.
«С вратарями – тонкий момент. Уже отметил прогресс Самонова, сейчас он на пике. Приезд Бобровского, одного из лучших вратарей в мире за последнее десятилетие, ситуацию усложнил. Сергей сейчас на карантине и на акклиматизации, он прилетел из Флориды, разница с Ригой – шесть-семь часов, то есть шесть-семь дней уйдёт на адаптацию к новому времени.
Ещё один фактор – большой лёд Риги, а значит, другой характер игр и другие углы бросков – по сравнению с североамериканскими. С одной стороны, Самонов сейчас в таком состоянии, что должен играть. С другой – нужна игровая практика и Бобровскому. Выбор перед плей-офф будет очень непростым.
Впрочем расписание дает возможность сборной России отработать оба варианта. Последние две игры группового турнира – против шведов и белорусов – не из категории кубковых, пан или пропал, есть возможность разделить время между двумя вратарями. Другое дело – плей-офф, где уже нет права на ошибку», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.
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