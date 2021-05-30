Главный тренер «Каролины»: Кучеров — серьёзное оружие «Тампы». Он Х-фактор

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор ответил на вопрос об игре против российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в серии второго раунда плей-офф.

«Да, это Х-фактор. Это не только один из лучших и самых талантливых игроков, но он полон сил. Сложив эти компоненты, вы поймёте, что мы находимся в не самой приятной ситуации. Он — их серьёзное оружие, и мы должны помнить об этом», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ в русской версии.

Напомним, российский нападающий пропустил весь регулярный сезон из-за травмы, но восстановился к плей-офф, где провёл шесть матчей и набрал 11 очков: забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач. В первом раунде Кубка Стэнли – 2021 «Тампа» обыграла «Флориду Пантерз» со счётом 4-2 в серии.