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На матче «Бостон» — «Айлендерс» был установлен рекорд сезона НХЛ по посещаемости

На матче «Бостон» — «Айлендерс» был установлен рекорд сезона НХЛ по посещаемости
Сергей Емельянов
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В первом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2 и повёл в серии – 1:0. На домашней арене «мишек» присутствовали 17 тысяч 400 зрителей, что является рекордом сезона Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (3), Чарли Макэвой и Тейлор Холл. За «Айлендерс» голы забили Энтони Бовиллье и Адам Пелеч.

Российский голкипер Илья Сорокин совершил 35 сейвов из 39 бросков и потерпел первое поражение за карьеру в плей-офф НХЛ. 25-летний Сорокин дебютировал в розыгрышах Кубка Стэнли в этом году в серии первого раунда с «Питтсбург Пингвинз». Во всех четырёх победных матчах у «Айлендерс» в воротах находился Илья.

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