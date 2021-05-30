Стало известно расписание четвертьфинальных матчей Кубка Стэнли

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке опубликовал расписание второго раунда Кубка Стэнли – 2021. На данный момент определились участники трёх пар из четырёх. Соперником «Виннипег Джетс» станет победитель седьмого матча серии между «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс», который состоится 31 мая в 2:00 мск.



Восточный дивизион:



На Востоке встретятся «Бостон Брюинз», который обыграл «Вашингтон Кэпиталз» (4-1) и «Нью-Йорк Айлендерс», выигравший у «Питтсбург Пингвинз» (4-2).



Команды сыграют:



30 мая в 3:00 мск.

1 июня в 2:30 мск.

4 июня в 2:30 мск.

6 июня в 2:15 мск.



Дополнительные даты встреч: 7 июня, 9 июня и 11 июня.



Центральный дивизион:



В Центральном дивизионе «Каролина Харрикейнз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». В первом раунде «Каролина» прошла «Нэшвилл Предаторз», а «Тампа» – «Флориду Пантерз». Обе серии завершились с одинаковым счётом – 4-2.



Команды встретятся:



31 мая в 00:00 мск.

2 июня в 2:30 мск.

4 июня в 3:00 мск.

5 июня в 23:00 мск

8, 10 и 12 июня – резервные дни.



Западный дивизион:



На Западе встретятся «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», поделившие очки по итогам регулярного чемпионата. «Колорадо» всухую выиграл серию у «Сент-Луис Блюз», «Вегас» в семи матчах одолел «Миннесоту Уайлд».



Команды сыграют:

31 мая в 03:00 мск.

3 июня в 5:00 мск.

5 июня в 5:00 мск.

7 июня в 5:30 мск.

8, 10 и 12 июня – резервные даты для пятого, шестого и седьмого матча.



Северный дивизион:



На Севере встретятся победитель пары «Торонто Мэйпл Лифс» – «Монреаль Канадиенс» с «Виннипег Джетс», который в сухую выиграл серию у «Эдмонтон Ойлерз».

Команды сыграют:

3 июня в 2:30 мск.

5 июня в 2:30 мск.

7 июня в 1:00 мск.

Время начала четвёртого матча, который состоится 8 июня, ещё не определено.

Если понадобится, команды также встретятся 9, 11 и 13 июня в пятом, шестом и седьмом матчах серии.