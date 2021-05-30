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Третьяк поблагодарил Загитову за поддержку сборной России по хоккею

Третьяк поблагодарил Загитову за поддержку сборной России по хоккею
Виталий Весёлый
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поблагодарил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову за поддержку сборной России по хоккею, выступающей на чемпионате мира — 2021 в Риге (Латвия). Вчера, 29 мая, Алина записала специальное видеообращение.

«Алине респект, мы её уважаем! Она наша болельщица, спасибо ей большое», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».

Вчера со счётом 4:1 россияне обыграли национальную команду Швейцарии. Если сборная России наберёт одно очко в оставшихся матчах, то станет недостижимой для шведов и обеспечит себе место в плей-офф вне зависимости от результатов других команд.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.

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