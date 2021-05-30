Третьяк поблагодарил Загитову за поддержку сборной России по хоккею

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поблагодарил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову за поддержку сборной России по хоккею, выступающей на чемпионате мира — 2021 в Риге (Латвия). Вчера, 29 мая, Алина записала специальное видеообращение.
«Алине респект, мы её уважаем! Она наша болельщица, спасибо ей большое», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».
Вчера со счётом 4:1 россияне обыграли национальную команду Швейцарии. Если сборная России наберёт одно очко в оставшихся матчах, то станет недостижимой для шведов и обеспечит себе место в плей-офф вне зависимости от результатов других команд.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.
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