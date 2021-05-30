Кэссиди: тройка Пастрняка, Бержерона и Брэда Маршана в матче с «Айлендерс» зажигала
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Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал хет-трик форварда Давида Пастрняка в первом четвертьфинальном матче Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс».
«Конечно, он чувствует, когда его голы нужнее всего. Давид не сразу разогнался в серии с «Вашингтоном». При этом в первом раунде у него тоже было много голевых моментов. Так что его голы должны были прийти, это казалось лишь вопросом времени. И тройка Пастрняка, Бержерона и Брэда Маршана сегодня реально зажигала», – цитирует Кэссиди официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.
Напомним, в первом матче серии «Бостон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2, а Давид Пастрняк оформил хет-трик.
Следующая встреча команд состоится 1 июня в 2:30 мск.
Новость по темеСтало известно расписание четвертьфинальных матчей Кубка Стэнли
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