Марун — о Кучерове: меня уже не удивляет, насколько он хорош. Он невероятен

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун поделился мнением об игре российского форварда Никиты Кучерова.
«Меня уже не удивляет, насколько он хорош. Он невероятен. Поразительно, как усердно он работает над собой и что у него получается на льду. Учитывая то, как он работал во время восстановления, как старался, я не был шокирован или удивлён его игрой в первом раунде», – цитирует форварда официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в четвертьфинальной серии «Тампа» встретится с «Каролиной». Первая игра запланирована на 31 мая. Она начнётся в 00:00 мск.
Форвард Никита Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы, а в шести матчах плей-офф россиянин набрал 11 очков и установил рекорд, превзойдя свой же результат.
Ранее сообщалось, что Кучеров выйдет на первый матч четвертьфинала в первом звене.
- 30 мая 2021
-
11:02
-
10:48
-
10:38
-
10:25
-
09:30
-
09:27
-
09:21
-
09:11
-
08:34
-
08:00
-
07:35
-
07:06
-
07:05
-
07:00
-
06:30
-
06:20
-
06:16
-
06:15
-
06:05
-
00:51
-
00:05
- 29 мая 2021
-
23:56
-
23:39
-
23:24
-
23:15
-
22:39
-
22:31
-
22:26
-
22:23
-
22:03
-
21:39
-
21:39
-
21:27
-
21:19
-
21:09