Марун — о Кучерове: меня уже не удивляет, насколько он хорош. Он невероятен

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун поделился мнением об игре российского форварда Никиты Кучерова.



«Меня уже не удивляет, насколько он хорош. Он невероятен. Поразительно, как усердно он работает над собой и что у него получается на льду. Учитывая то, как он работал во время восстановления, как старался, я не был шокирован или удивлён его игрой в первом раунде», – цитирует форварда официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, в четвертьфинальной серии «Тампа» встретится с «Каролиной». Первая игра запланирована на 31 мая. Она начнётся в 00:00 мск.

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Форвард Никита Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы, а в шести матчах плей-офф россиянин набрал 11 очков и установил рекорд, превзойдя свой же результат.



Ранее сообщалось, что Кучеров выйдет на первый матч четвертьфинала в первом звене.