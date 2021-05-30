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Форвард «Бостона» Пастрняк поделился эмоциями от возвращения болельщиков на трибуны

Форвард «Бостона» Пастрняк поделился эмоциями от возвращения болельщиков на трибуны
Георгий Горностаев
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Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поделился эмоциями от возвращения болельщиков на трибуны.

«С ними во дворце идёт совсем другая игра. Ты смотришь вокруг на полные трибуны, и это не просто греет сердце, но и напоминает, почему ты занимаешься этим видом спорта. Очень здорово, что болельщики вернулись. Уже на раскатке перед матчем было очень весело. Наши болельщики – наш седьмой игрок на площадке в этот вечер. Они здорово выполнили свою работу, мне всё понравилось», – цитирует Пастрянка официальный сайт НХЛ на русском языке.

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Напомним, в первом матче серии «Бостон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2, а Давид Пастрняк оформил хет-трик.

На матче «Бостон» — «Айлендерс» был установлен рекорд сезона НХЛ по посещаемости. На арене присутствовали 17 тысяч 400 зрителей, что является рекордом сезона Национальной хоккейной лиги.

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