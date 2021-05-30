Форвард «Бостона» Пастрняк поделился эмоциями от возвращения болельщиков на трибуны

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поделился эмоциями от возвращения болельщиков на трибуны.



«С ними во дворце идёт совсем другая игра. Ты смотришь вокруг на полные трибуны, и это не просто греет сердце, но и напоминает, почему ты занимаешься этим видом спорта. Очень здорово, что болельщики вернулись. Уже на раскатке перед матчем было очень весело. Наши болельщики – наш седьмой игрок на площадке в этот вечер. Они здорово выполнили свою работу, мне всё понравилось», – цитирует Пастрянка официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в первом матче серии «Бостон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2, а Давид Пастрняк оформил хет-трик.



На матче «Бостон» — «Айлендерс» был установлен рекорд сезона НХЛ по посещаемости. На арене присутствовали 17 тысяч 400 зрителей, что является рекордом сезона Национальной хоккейной лиги.