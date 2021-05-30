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Бержерон: Пастрняк обожает заводить трибуны, возвращение болельщиков ему помогло

Бержерон: Пастрняк обожает заводить трибуны, возвращение болельщиков ему помогло
Георгий Горностаев
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Капитан «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон поделился мнением об игре форварда Давида Пастрняка в первом четвертьфинальном матче Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2).

«Такое ощущение, что он оказывается на высоте каждый раз, когда требуется. Он не только добавляет команде энергии, но и обожает заводить трибуны. Болельщики вернулись на трибуны, и ему это очень помогло», – цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ на русском языке.

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Напомним, в первом матче серии «Бостон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2, а Давид Пастрняк оформил хет-трик.

На матче «Бостон» — «Айлендерс» был установлен рекорд сезона НХЛ по посещаемости. На арене присутствовали 17 тысяч 400 зрителей, что является рекордом сезона Национальной хоккейной лиги.

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