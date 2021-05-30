В составе омской команды ВХЛ 20 игроков системы «Авангарда»

Омский «Авангард» объявил на официальном сайте, что на данный момент в команде Высшей хоккейной лиги 29 игроков, 20 из них прошли через систему «Авангарда».
Клуб подписал просмотровые контракты с голкипером Вячеславом Новицким (1996) и форвардами Сергеем Колесниковым (1999) и Николаем Майоровым (2000).
Также «Авангард» подписал двусторонние контракты сроком на один год с защитником Егором Мартыновым (2001) и нападающим Демидом Подрезовым (2000).
29 мая стало известно, что омскую команду возглавит Константин Курашёв, который провёл последние два сезона в петербургской СКА-Неве.
Новицкий выступал за молодёжную команду «Авангарда» «Омских Ястребов» до сезона-2016/2017. Последние годы голкипер провёл на Украине, играя за «Кременчуг». Форвард Колесников в сезоне-2020/2021 играл за «Горняк», «Юнион-Курган» и словацкий «Левице», а Майоров играл в Америке за «Линкольн».
Егор Мартынов выступал в МХЛ за «Стальных Лисов», а Демид Подрезов – за «Капитан».
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