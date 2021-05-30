Бадюков предположил, на какой позиции будет выступать Тарасенко в сборной России

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о вратарской конкуренции, а также предположил, что форварда Владимира Тарасенко попробуют заиграть в разных звеньях.
«Выбор вратаря в четвертьфинале будет зависеть от тренерского штаба, впереди ещё две игры. По последним играм Самонова можно сказать, что с каждым матчем у него прибавляется уверенность. Со Швейцарией Александр провёл неплохой матч. Надо аккуратно и поступательно двигаться, как и делает Самонов. А что касается приезда Бобровского, то тренерский штаб будет принимать решение в зависимости от состояния обоих вратарей. Естественно, в какой-то степени будет присутствовать конкуренция, но это на руку нашей сборной.
Возможны разные варианты тройки с Тарасенко. Неизвестно, в каком сочетании команда проведёт следующий матч, потому что есть выбывшие ребята, которые могут ещё и вернуться. Естественно, Тарасенко будет после карантина, его попробуют в разных сочетаниях. У нас есть и Шалунов, и Слепышев, и Бурдасов. Но как мы видели в НХЛ, Тарасенко может играть с любого фланга. Думаю, попробуют его прежде всего с правого фланга.
Самое главное в решающих матчах в группе сдержать темп. В игре со Швейцарией была хорошая позиционная оборона, у противника не было достаточно острых выпадов. Надо отталкиваться от соперника. Видно, что наша сборная от игры к игре прибавляет», – сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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