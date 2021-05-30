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«Питтсбург» не уволит Салливана после вылета в первом раунде плей-офф

«Питтсбург» не уволит Салливана после вылета в первом раунде плей-офф
Георгий Горностаев
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«Питтсбург Пингвинз» не уволит главного тренера команды Майка Салливана из-за вылета команды в первом раунде плей-офф НАциональной хоккейной лиги от «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом инсайдер Эллиот Фридман сообщил изданию sportsnet.

«Он чертовски хороший тренер, у него контракт ещё на три года. Я ожидал, что он останется в «Питтсбурге», если у кого-то возникнут вопросы», – цитирует Фридмана sportsnet.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» занял первое место в таблице Восточного дивизиона, обойдя «Вашингтон Кэпиталз» по дополнительным показателям. В плей-офф «Пингвинз» уступили «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде со счётом 2-4.

В четвертьфинале «Айлендерс» встретится с «Бостон Брюинз».

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