«Питтсбург» не уволит Салливана после вылета в первом раунде плей-офф

«Питтсбург Пингвинз» не уволит главного тренера команды Майка Салливана из-за вылета команды в первом раунде плей-офф НАциональной хоккейной лиги от «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом инсайдер Эллиот Фридман сообщил изданию sportsnet.



«Он чертовски хороший тренер, у него контракт ещё на три года. Я ожидал, что он останется в «Питтсбурге», если у кого-то возникнут вопросы», – цитирует Фридмана sportsnet.



Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» занял первое место в таблице Восточного дивизиона, обойдя «Вашингтон Кэпиталз» по дополнительным показателям. В плей-офф «Пингвинз» уступили «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде со счётом 2-4.

В четвертьфинале «Айлендерс» встретится с «Бостон Брюинз».