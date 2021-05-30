Карнаухов — автор 150-й шайбы сборной России в ворота Швейцарии

Нападающий Павел Карнаухов стал автором 150-й шайбы, заброшенной в ворота сборной Швейцарии, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.



Всего россияне сыграли с командой Швейцарии 40 матчей, забросили 152 шайбы и пропустили ровно в два раза меньше – 76 раз.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Напомним, что сборная России обыграла команду Швейцарии в пятом матче на чемпионате мира. В составе россиян отличились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов, а также дублем отметился Сергей Толчинский.

Кстати, в матче со швейцарцами Толчинский установил личный рекорд по количеству очков за сборную, набранных в одном матче.



Чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России играет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.